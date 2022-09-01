اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% معرض أهلا مدارس - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير التموين: تخفيضات "أهلا مدارس" تبدأ من 25% وإتاحة تقسيط الأدوات المدرسية
 
التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي 6 أشهر
 
التضامن: لدينا قاعدة بيانات لمحدودى الدخل تضم 34 مليون مواطن
 
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة غدا
 
منظمة الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا تواصل التراجع
 
جامعة الأزهر توافق على فتح تسجيل اختبارات القدرات غدا الخميس ولمدة يومين
 
وزارة النقل تعلن غدا لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر
 
الحكومة: الانتهاء من المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أيام
 
رئيس جهاز حماية المستهلك: معرض "أهلا مدارس" فخر لنا منتجات مصرية بجودة عالمية
 
الداخلية: ضبط محطة بث تليفزيونى لا سلكية بالقاهرة
 
الخارجية: مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع يشارك ممثلا عن الرئيس السيسي في حفل تخريج القوات الموحدة بجنوب السودان
 
التموين: تخفيضات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50% بمشاركة 200 شركة
 
الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة استضافة مصر COP27
 
الرئيس السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين.. إنفوجراف
 
القوات المسلحة تواصل جهودها فى إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية
 
رسائل مصر خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى.. إنفوجراف
 

 

 


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