56 مليون دولار واردات مصر من التليفزيونات أبريل الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من التليفزيونات تراجعا ملحوظا في شهر ابريل الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات التليفزيونات نحو 56 مليونا و96 ألف دولار، بينما كانت نحو 70 مليونا و506 ألف دولار في شهر ابريل المناظر له عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 14 مليونا و410 آلاف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التليفزيونات ليست هي الوحيدة بين قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة التي شهدت تراجع خلال ابريل الماضي، حيث تراجعت أيضا واردات مصر من سيارات الركوب وبلغت قيمتها 144 مليونا و75 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 309 ملايين و648 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 165 مليونا و573 ألف دولار، إلى جانب واردات الثلاجات بواقع 9 ملايين و718 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 17 مليونا و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 7 ملايين و435 ألف دولار.

وإجمالا انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 2.7٪ في شهر ابريل الماضي، حيث بلغت 6.64 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2022 مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبــة 44.6٪، قمح بنسبة 30٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 20.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪.