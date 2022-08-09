5 علامات تدل على أن جلدك يحتاج إلى ترطيب

كتبت فاطمة خليل

هناك علامات مختلفة تدل على أن الجلد أو البشرة تفتقر إلى الترطيب، ويحدث هذا عندما يفقد الشخص كمية من الماء أكثر مما يتناوله، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، في هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب، بحسب موقع "Health".



5 علامات تدل على أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب: 1. جفاف الجلد قد يكون هناك جفاف عام في الجلد، أو جفاف غير مكتمل، أو تقشر مع أو بدون حكة ويرجع ذلك إلى نقص محتوى الرطوبة في الجلد والذي يحدث من الداخل.

2. بهتان البشرة إذا بدت بشرتك باهتة ومتعبة ، فقد يكون هذا نتيجة للبشرة الجافة. 3. الهالات السوداء والتجاعيد عندما لا يكون جسمك رطبًا بشكل صحيح، يمكن رؤية الهالات السوداء الداكنة وسيكون هناك المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، مما يعني أن الجلد أصبح أقل مرونة. 4. الحكة هذا عرض شائع جدًا للبشرة المصابة بالجفاف إذا كنت تعاني من البقع ، والجلد المتقشر والحكة ، فهذا يعني بوضوح أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب. 5. جفاف العينين والشفتين والفم عندما لا يكون جسمك رطبًا بشكل صحيح، يمكن رؤية الهالات السوداء الداكنة وسيكون هناك المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، مما يعني أن الجلد أصبح أقل مرونة.هذا عرض شائع جدًا للبشرة المصابة بالجفاف إذا كنت تعاني من البقع ، والجلد المتقشر والحكة ، فهذا يعني بوضوح أن بشرتك تفتقر إلى الترطيب. تتضمن البشرة المصابة بالجفاف أيضًا أعراضًا مثل جفاف العين وجفاف الفم وجفاف الشفاه أيضًا. تشمل الآثار الجانبية للبشرة المصابة بالجفاف أيضًا:

-الحبوب أو حب الشباب: يزيد الجلد الجاف من احتمالية اتساع مسامك ، مما يسمح للجراثيم المسببة لحب الشباب بالتغلغل بشكل أعمق في الجلد

- الاحمرار: الجلد الجاف ليس خطيرًا في العادة. ولكن إذا تم إهماله ، يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الطفح الجلدي وتشقق الجلد والاحمرار.

-الالتهاب: يمكن أن يؤدي التهاب الجلد والطفح الجلدي إلى الاحمرار وعدم الراحة والحكة والجفاف قد يكون من الصعب تحديدها وعلاجها

-الاحتقان: تتراكم خلايا الجلد الميتة والعرق والملوثات والدهون في المسام مما يسبب الاحتقان.

تتميز حساسية الجلد المرتفعة بالطفح الجلدي والمناطق الجافة والاحمرار. كيف ترطب بشرتك؟ 1. اشرب الماء: للحفاظ على بشرتك رطبة بشكل جيد، كمية كافية من الماء أمر لا بد منه يفضل تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أكواب من الماء الفاتر في الصباح.

2. مضادات الأكسدة: استهلك كمية كافية من الفواكه والخضروات الطازجة في نظامك الغذائي اليومي والتي لها تأثير مضاد للأكسدة. سيحافظ ذلك على بشرتك ناعمة ونضرة.

3. زيت الوجه: إذا كانت بشرتك جافة ، يمكنك وضع زيت للوجه قبل الاستحمام وبعده.

4. الحفاظ على فترة الاستحمام قصيرة: الاستحمام السليم ضروري لتجنب جفاف الجلد لكن لا تقضي وقتًا طويلاً في الحمام. سيكون من المفيد أخذ حمام سريع قصير بماء فاتر.

5. المرطب: لا تنسي وضع كمية جيدة من المرطب وخاصة بعد الاستحمام مباشرة. هذا من أجل الترطيب المنتظم والحفاظ على نضارة البشرة.