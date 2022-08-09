373 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من أشكال الذهب الخام حتى أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من أشكال الذهب الخام تراجعا ملحوظا بالأربع أشهر الأولى من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرة بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدى" بلغت نحو 99 مليونا و944 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى ابريل الماضي، بينما كانت نحو 473 مليونا و321 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته 373 مليونا و377 ألف دولار.

وأضافت بيانات الإحصاء، أن واردات مصر من أشكال خام الذهب في شهر ابريل الماضي وحدها بلغت نحو 14 مليونا و825 ألف دولار، متراجعة من 80 مليونا و551 ألف دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 65 مليونا و726 ألف دولار.

لم يكن شهر أبريل هو الأكثر تراجعا في واردات أشكال خام الذهب منذ بداية العام، حيث كان حجم التراجع في شهر مارس الماضي نحو 227 مليونا و688 ألف دولار دفعة واحدة، حيث كان حجم الواردات في هذا الشهر نحو 15 مليونا و346 ألف دولار، بينما كانت نحو 243 مليونا و34 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021.