اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:47 م
أكرم القصاص
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206 محلات تشارك حتى الآن فى بداية فعاليات أوكازيون الإسكندرية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:23 م
206 محلات تشارك حتى الآن فى بداية فعاليات أوكازيون الإسكندرية أوكازيون الصيف - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال المهندس محمود القلش معاون وكيل  للإعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ،أن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة وأجهزتها المعنية تتابع باهتمام فعاليات الأوكازيون الصيفى .
 
حيث تقدم حتى الآن عدد 206 محل بطلبات إلى إدارة التجارة الداخلية لاستخراج تصاريح المشاركة فى الأوكازيون  كما قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية بحملات على نطاق المحافظة أسفرت عن الآتى:
 
تحرير عدد 6 محاضر إقامة اوكازيون بدون تصريح لعدد 6 محلات أنشطة مختلفة،تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات ببرج العرب، كما تم تحرير محضر غش تجارى وتم التحفظ على 45 علبة شيكولاتة بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية بمدينة برج العرب الجديدة.

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تموين الاسكندرية

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