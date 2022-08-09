يستقبل 12 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء ،82 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.

من جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، 7 رحلات من بولندا، 3 من إيطاليا، رحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من ألمانيا ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.