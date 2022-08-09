وصول 21 رحلة طيران أورويية اليوم إلى مطار مرسى علم الدولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 123 رحلة أسبوعية مختلفة، حيث يتم تسهيل الإجراءات على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين طبقا لكشوف الرحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، 7 رحلات من بولندا، 3 من إيطاليا، رحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من ألمانيا ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 123 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.