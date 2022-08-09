وزير خارجية اليمن: علاقتنا بالأردن متجذرة ونثمن مواقفه إزاء القضايا العربية

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات اليمنية - الأردنية علاقات متينة ومتجذرة، مشيداً بالمواقف الثابتة، للمملكة الأردنية إزاء كافة القضايا التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها وتنميتها، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة.



واستعرض وزير الخارجية اليمني - خلال لقائه وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الأوضاع في اليمن، والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء ذلك، والجهود الحكومية التي بذلت في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل.



من جانبه، شدد رئيس مجلس الأعيان الأردني، على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات لاسيما في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تستدعي المزيد من التعاون والتكاتف، مؤكدا وقوف المملكة الأردنية، قيادة وشعبا، مع طموحات وتطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم والأمن والاستقرار.