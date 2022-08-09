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وزير الخارجية يشيد بمستوى التعاون المستمر بين مصر ومنظمة "يونيدو"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:25 م
وزير الخارجية يشيد بمستوى التعاون المستمر بين مصر ومنظمة "يونيدو" وزير الخارجية يستقبل اتصال هاتفى
كتب أحمد جمعة

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تلقى اليوم، الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتصالاً هاتفياً من "جيرد مولر" المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد خلال الاتصال بمستوى التعاون المستمر بين مصر والمنظمة على شتى الأصعدة وفي مختلف موضوعات عملها، بما في ذلك استراتيجية اليونيدو للمناخ التي يتم التشاور حالياً حولها مع الدول الأعضاء بالمنظمة وتمثل خطوة هامة على صعيد تنسيق السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، وخاصةً في القطاعات الصناعية.

على جانب آخر؛ ذكر السفير حافظ أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى سُبُل التعاون بين مصر واليونيدو في إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل، حيث تم استشراف آفاق التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

 

 

 


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