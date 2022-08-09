وحدة السكان بالأقصر تفحص 350 مواطنا فى قافلة طبية بنجع القباحى الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تنفيذ فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، بفحص 350 مواطن فى قافلة طبية بنجع القباحي الغربى، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة قافلة طبية بنجع القباحي الغربي بمدينة الأقصر، للكشف عن مسببات العمى وذلك بالتعاون مع مراكز ( آي كير ) للعيون، تحت إشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، ومحمد عدلي عضو المجلس الإقليمي للسكان.

وأوضحت مدير وحدة السكان، أنه تم خلال القافلة الطبية الكشف وإجراء الفحوصات الطبية لعدد 350 مواطن، مشيرة إلى أن القوافل مستمرة في كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة، كما توجهت بالشكر لكل الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة، وفي استقبال القوافل.

وفى نفس السياق نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات ندوة عن التغيرات المناخية في مقر مؤسسة رواد المعرفة للتنمية بأرمنت، وذلك بالتعاون مع منصة الأقصر المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ العالمية cop 27 والتي يرعاها المكتب العربي للشباب والبيئة، والتي تستهدف رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

وتقول رجاء شوقي مدير وحدة السكان بالمحافظة، أنه تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التعريفية بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.