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هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:47 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.390 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 9968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 12316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4031 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2917 نقطة.

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