نيويورك تايمز: مايك بومبيو يدلى بشهادته قريبا أمام لجنة "اقتحام الكونجرس"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس تستعد للقاء اثنين من الشهود الرئيسيين فى أحداث 6 يناير، حيث من المتوقع أن تلتقى اللجنة مع مايك بومبيو، وزير الخارجية فى إدارة ترامب، ودوجلاس ماستريانو، المرشح الجمهورى لمنصب حاكم بنسيلفانيا، والذى كان بمثابة رجل الاتصال بالولاية فى خطة إبقاء ترامب فى السلطة باستخدام بدلاء أو أعضاء مزيفين بالمجمع الانتخابى الذى يختار الرئيس رسميا.

وكان بومبيو، قد أجرى محادثات مع اللجنة بشأن ظهوره أمامها على مدار أسابيع، وفقا لشخص مطلع على الأمر، ويمكن أن يقدم شهادة عن المناقشات داخل حكومة ترامب بشان إمكانية استخدام التعديل 25 للدستور الأمريكي من أجل الإطاحة بالرئيس من المنصب بعد أحداث 6 يناير 2021 التي شهدت اقتحام حشد من مؤيدى الرئيس لمبنى الكابيتول لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الامريكية لعام 2021.

وكان الصحفى جوناثان كارل، قد ناقش فى كتابه "خيانة" مناقشة بومبيو المتعلقة باللجوء إلى التعديل 25 للدستور الامريكى.

ورفض متحدث باسم لجنة 6 يناير التعليق، كما لم يعلق متحدث باسم بومبيو على الأمر أيضا.

ومن المتوقع أن تجرى اللجنة مقابلة افتراضيا مع ماستريانو الثلاثاء، وستكون قصيرة لأنه يخطط لرفض قواعد اللجنة بشأن تسجيل الفيديو. وقال محامى ممثل لماستريانو إن موكله يعتقد أن اللجنة ستجرى تعديل انتقائى على شهادته ويخطط للإصرار على القيام بتسجيل فيدية خاص من جانبه للمقابلة. ورفضت اللجنة من قبل هذا الخيار مع شهود آخرين من بينهم محامى ترامب الشخصى رودولف جوليانى.