ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 9/8/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:08

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:44

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:37

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:34 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:36

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:29 م

وقت صلاة العشاء 7:50 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:50 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:50