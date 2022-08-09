ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 9/8/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:08
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:44
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:37
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:36
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:29 م
وقت صلاة العشاء 7:50 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:50
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