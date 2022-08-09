اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:45 م
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا وندوة توعوية الجمعة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:49 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا وندوة توعوية الجمعة نقابة المهندسين
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى و لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود بالنقابة يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم وذلك الجمعة القادمة 12 أغسطس من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اللجنة تحرص على تقديم خدمات صحية مختلفة ومتنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير عيادات مجانية خارج مشروع الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى يشمل كشف أخصائى أمراض جلدية، الكشف على الشعر وذلك من خلال جهاز الديرموسكوب، قياس الضغط ومعدل السكر في الدم، محاضرة عن التوعية بكيفية المحافظة على البشرة خلال فصول السنة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشمل ندوات توعوية طبية يحاضرها أطباء ومتخصصين لتوعية المهندسين وأسرهم فى كافة المجالات الصحية .


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