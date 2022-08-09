نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد بطولة الجامعات الشاطئية فى معسكر باجوش

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور وائل نبيل ، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، معسكر باجوش والبطولة الشاطئية الرابعة التى تقام بالمعسكر بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية .



وأشاد " نبيل" بالفرق الرياضية المشاركة فى البطولة والمنافسة الشديدة بين الطلاب وسط الروح الرياضية داخل معسكر باجوش وذلك بعد استئناف البطولة لتوقفها بسبب جائحة كورونا .



واضاف فى كلمته مع الطلاب أن التجمعات الطلابية تخلق تبادل افكار وخبرات بين الطلاب من مختلف محافظات مصر فهى فرصة جيدة للطلاب لابد أن يستغلونها .



وكانت قد بدأت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذى يعقد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فاعليته حتى 11 اغسطس الجارى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية .



وصرح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أن المهرجان يشارك فيه 350 طالب وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية للحث على إهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات فى عدة ألعاب شاطئية هى كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.

