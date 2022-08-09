نائب رئيس اتحاد العمال: نعد لإطلاق أول قناة متخصصة للتفاعل مع القضايا العمالية

كتبت ـ آية دعبس

قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال ، رئيس نقابة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه جارى الإعداد لإطلاق أول قناة مُتخصصة للتفاعل مع عمال مصر، باسم قناة "عمال مصر"' على موقع اليوتيوب، لتكون صوت عمال مصر، وذلك تماشيا مع المتغيرات الإعلامية الحديثة، ولزيادة التواصل مع العمال والتفاعل مع قضاياهم بمختلف مجالاتهم، موضحا أنها ستكون قناة مُتخصصة فقط فى عرض كل ما يخص قضايا العمل والعمال.

وأوضح البدوى، لـ"اليوم السابع"، أنه صاحب فكرة إطلاق قناة العمال، لتكون بمثابة مشروع وطنى لإحداث نقلة نوعية فى حياة الطبقة العاملة من خلال إنتاج برامج عمالية لرفع الانتماء للمنتج الوطنى وتعمل على تقوية الروابط بين أطراف العمل، وتستعرض كل متطلبات الصناعة الحديثة لتكون القالب التوعوى السليم للعامل، لافتا إلى أنه سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد مجدي البدوى، أن حزمة المساعدات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس السيسي، مؤخرا هدفها توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبحث عن العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال دعم جميع الفئات التى تحصل على أقل من الحد الأدني للأجور سواء كانت معاشات أو مرتبات، بهدف تيسير الأمور على المواطنين بعد ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.