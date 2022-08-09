مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة تساهم فى جهود السلام والأمن الدولى

كتبت: هند المغربي

أكد السفير أسامة الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر تساهم فى جهود السلام والأمن على المستويين الدولى والإقليمى من خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. جاء ذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول السلام والأمن في أفريقيا.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تستضيف المركز الأفريقي لتعزيز أنشطة بناء السلام في أفريقيا، لافتا الى إنه يتعين على مجلس الأمن إعطاء الأولوية للقضايا الأفريقية لمنع النزاعات وتسوية النزاعات بعيداً عن الاستقطاب والمصالح الضيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستقطاب أعاق قدرة المجلس على الوفاء بمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أنه علاوة على ذلك، يجب على المجلس اتباع نهج شامل لبناء السلام، ودعم مؤسسات الدولة، ومراعاة الأبعاد الإقليمية لبناء السلام، وكذلك التحديات العابرة للحدود.

وقال إنه يجب بناء القدرات المحلية لتمكين توفير الخدمات الأساسية للمناطق الريفية والحدودية، ودعا المجتمع الدولي إلى توفير التمويل المستدام لجهود بناء السلام.