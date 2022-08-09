ممثل أمريكا بالأمم المتحدة: نتعامل "بجدية" بشأن منح تأشيرات اجتماعات المنظمة

كتبت: هند المغربي

قال ممثل البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة "إن واشنطن جادة بشأن التزاماتها ذات الصلة بإصدار التأشيرات في إطار اتفاقها مع الأمم المتحدة"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأعضاء آخرين من الوفد الروسي سيحصلون على تأشيرات للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة بصفتها الدولة المستقبلة، عليها التزامات في إطار الاتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تسهيل الزيارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مؤكدا أن البعثة الأمريكية تأخذ التزاماتها على محمل الجد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على أن يترأس لافروف وفد بلاده في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يعقد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجمع عادة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر المقبل، وبحسب البرنامج التمهيدي للحدث من المقرر أن يلقي كبير الدبلوماسيين الروس كلمة أمام الجمعية العامة في 24 سبتمبر.

يذكر أنه في وقت سابق بعث لافروف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الولايات المتحدة ومسؤولياتها بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة".. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "إن جوتيريش ناقش مع لافروف والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد موضوع إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس".