اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مكتبة الإسكندرية تنظم غدا ندوة بعنوان "الأدب النسوى والجوائز"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:44 م
مكتبة الإسكندرية تنظم غدا ندوة بعنوان "الأدب النسوى والجوائز" مكتبة الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار من خلال إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، ندوة "الأدب النسوى والجوائز"، وذلك غدا الأربعاء فى تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.


تدور الندوة حول التعريف بماهية مصطلح الأدب النسوي، من خلال عرض مجموعة من الآراء والأفكار، وكذلك الإجابة على العديد من التساؤلات حول القضايا والموضوعات التي تشغل عالم السرد النسائي، والخصائص البارزة في الكتابات الأدبية النسوية.

تحاضر في الندوة الكاتبة نورا ناجي؛ وهي صحفية وروائية مصرية، من أعمالها روايات: "بنات الباشا"، و "أطياف كاميليا". كما تحاضر في الندوة الكاتبة ضحى الخشن؛ وهي روائية مصرية من أعمالها روايات: "لون مثالي للغرق"، و"طريق مختصرة إلى الفردوس"

يدير الندوة د. شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية ومؤرخ فني، يعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، وهو مسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار.


أخبار الإسكندرية

ندوة النسوي والجوائز

مكتبة الإسكندرية

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