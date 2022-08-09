مصرع 8 أشخاص وفقدان 6 آخرين جراء الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، أن المدينة الساحلية الغربية لإنتشون ومقاطعة جيونج جي التي تحيط بالعاصمة سول شهدت أمطارًا غزيرة تجاوزت 100 ملم في الساعة ليلة أمس الاثنين، مع تجاوز هطول الأمطار في الساعة بمنطقة دونججاك لـ141.5 ملم، وهو أعلى معدل هطول للأمطار في الساعة منذ عام 1942.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع هطول أمطار إضافية تصل إلى 300 ملم في منطقة العاصمة حتى بعد غد الخميس، ومن المرجح أن تشهد مقاطعة جيونج جي الجنوبية أمطارًا تتجاوز 350 ملم.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في توقف العديد من المرافق العامة، مع الإبلاغ عن 8 حالات من غرق السكك الحديدية في سول وإنتشون وأماكن أخرى، وتسببت في تعليق مؤقت للخدمات في أقسام بعض خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بما في ذلك مترو أنفاق سول الخط 4 وخط كيونجين، وتم إغلاق حوالي 80 جزءا من طرق البلاد و3 طرق تحت الأرض و26 موقفًا للسيارات على ضفاف النهر لمخاوف تتعلق بالسلامة.

وأشارت الحكومة إلى أن سلطات الإطفاء أنقذت أيضا 88 شخصا من مجاري المياه التي غمرتها المياه في كيونج جي ومناطق أخرى، كما رفعت وزارة الداخلية مستوى مراقبتها لأضرار الفيضانات من "التأهب" إلى "الخطير" الساعة 1 صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أن الرئيس يون سوك يول دعا أرباب العمل في القطاع العام والشركات الخاصة إلى تعديل ساعات تنقلهم، كما حثهم على اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة المرافق المتضررة وإجلاء الأشخاص في مناطق الخطر لمنع المزيد من الوفيات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول مون هونج سيك إن الجيش مستعد لنشر قوات للمساعدة إذا طلبت ذلك المدن أو الحكومات الإقليمية.

وبدأت الأمطار صباح أمس (الإثنين) واشتدت خلال ساعات المساء.. وأوضحت وزارة الداخلية أن ما يقرب من 800 مبنى في سول والمدن المجاورة قد تضررت، بينما أجبر 790 شخصا على الأقل على إخلاء منازلهم.