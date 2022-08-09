مصرع 3 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى3 شباب مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق " أبو كبير- كفر صقر" دائرة مركز شرطة أبوكبير، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق " أبو كبير- كفر صقر"

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات وتبين تصادم الدراجتين وجها لوجه مما أسفر عن مصرع كل من "محمد إ أ" 25 عاما مقيم نزلة خيال و" عمر م ع م" 15 عاما طالب و" زياد م ال ع " 17 عاما طالب مقيمان كفر نمر دائرة مركز شرطة أبوكبير.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركز، وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين حدوث وفاتهم إثر كسور متعددة بالصدر والضلوع وكسر بقاع الجمجمة، وبسؤال أهالى المتوفين أقروا بأن الحادث قضاء وقدر، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4962 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.