مصرع طفل سقط من الطابق السادس بعقار سكنى فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

لقي طفل مصرعه بعدما سقط من الطابق السادس لعقار سكنى في منطقة المقطم، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من أعلى عقار سكنى بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة طفل"سيد.أ" 11 عاما، إثر إصابته بكسور في الجمجمة ونزيف داخلي، وكسور متفرقة بالجسد أثناء قيامه بإطعام الحمام وسقط من العقار وتوفى في الحال.

وتجرى المباحث تحرياتها حول الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.