اليوم السابع
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مصرع شاب أثناء تغييره كاوتش العربية أسفل عجلات مقطورة بالشرقية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:51 ص
مصرع شاب أثناء تغييره كاوتش العربية أسفل عجلات مقطورة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه، أثناء تغييره كاوتش عربية نقل بالطريق الاقليمى، نطاق مركز شرطة بلبيس، اصطدمت به مقطورة نقل، وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" محمد إ   ا مقيم مركز بلبيس جثة هامدة، وتبين حدوث وفاته إثر اصطدام مقطورة نقل به أثناء قيامه بتغيير كاوتش سيارة ربع نقل على جانبى الطريق  الطريق الإقليمى.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


مستشفى بلبيس المركزى

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محافظة الشرقية



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