مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، مصرعها صباح اليوم، أثناء عبورها الطريق أمام قرية الزوامل دائرة مركز شرطة بلبيس، حيث اصطدمت بها سيارة، وتم التحفظ على قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى لزوامل تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بمصرع ربة منزل 30 عاما مقيمة قرية الزاومل، أثناء عبورها الطريق أمام قرية الزوامل دائرة مركز بلبيس، حيث اصطدمت بها سيارة، وتمكن عدد من أهالى القرية من التحفظ على قائد السيارة مقيم مركز شبين القناطر، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزاومل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.











