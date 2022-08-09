مسابقة فنية لتوثيق إنجازات حياة كريمة بدمياط.. تعرف على الأهداف والشروط

دمياط معتز الشربينى

تعلن المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة قسم تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات، عن مسابقة " حياة كريمة " التابعة للإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للطلاب، وذلك بتصميم عرض تقديمي أو لقطات فيديو أو لوحة فنية إلكترونية أو مشروع إلكترونى أو لعبة تعليمية عن مبادرة حياة كريمة..

الهدف العام من المسابقة :

تنمية الوعي لدى تلاميذ الحلقة الابتدائية بما تسهم به الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلي، من خلال توثيق التلاميذ لتلك الإنجازات والتعبير عنها في شكل لوحات فنية الكترونية، عروض تقديمية، مشروعات تعليمية، موقع ويب، ليقدموا إنجازات الدولة في مبادرة "حياة كريمة" في محافظات مصر .

أفكار للمشروعات المقترحة والتي يمكن للتلميذ التقدم بها :

على كل تلميذ أو (مجموعة من التلاميذ) توثيق الأعمال والانجازات التي قامت بها الدولة منذ الإعلان عن مبادرة "حياة كريمة" في محافظته (يفضل ذلك) أو في المحافظات المجاورة لمحافظته من خلال التالي:

• عرض تقديمي يتضمن الصور ولقطات الفيديو عن ما تم إنجازه بمبادرة حياة كريمة محافظته أو المحافظات الأخرى.

• لقطات فيديو عما تم إنجازه بمبادرة حياة كريمة محافظته.

• موقع ويب يتضمن الصور ولقطات الفيديو عن ما تم إنجازه بمبادرة حياة كريمة محافظته.

• لعبة تعليمية حول مبادرة حياة كريمة.

• لوحة فنية إلكترونية بمبادرة حياة كريمة محافظته.

• انجازات وزارة التربية والتعليم نحو مبادرة حياة كريمة.

شروط المسابقة والتحكيم وتحديد الأعمال الفائزة:

• يمكن للتلميذ التقدم يعمل واحد فقط بالمسابقة عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال عمل يضم مجموعة من التلاميذ بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة تلاميذ.

• يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر مما تعلمه التلميذ في الحلقة الابتدائية لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

• يقدم العمل من قبل التلميذ على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

جوائز مالية قيمتها تصل حتى 4000 جنيه للمراكز العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية .

يمكن للتلميذ التقدم بعمل واحد فقط بالمسابقة أو من خلال مجموعة بشرط ألا يزيد عددها عن أربعة تلاميذ،وذلك فى موعد أقصاه 20/8/2022 .