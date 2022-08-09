محكمة أمريكية توافق على طلب مجلس النواب للحصول على سجلات ضرائب ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن محكمة أمريكية وافقت على طلب لجنة مجلس النواب للحصول على سجلات ضرائب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وفى خطوة تمثل تصعيدا دراماتيكيا وغير مسبوق فى التدقيق الذى تجريه وزارة العدل حول الرئيس الأمريكي السابق، داهم عملاء إف بى أي FBI مقر إقامة ترامب فى ولاية فلوريد "مارلاجو"، الذى يقيم فيه منذ انتهاء حكمه، فى إطار تحقيق حول ما إذا كان قد أخذ معه سجلات سرية منذ مغادرته البيت الأبيض.

وأكد ترامب الذى كشف عن عملية التفتيش فى بيان مطول، أن العملاء فتحوا خزانة فى منزله ووصف عملهم بأنها مداهمة غير معلنة يشوبها سوء سلوك من الإدعاء.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن عملية التفتيش تمثل تكثيفا لتحقيق مستمر منذ أشهر طويلة حول كيفية وصول وثائق سرية فى أكثر من عشرة صناديق فى مارالاجو فى وقت سابق هذا العام. وحدث هذا فى الوقت الذى يجرى فيه تحقيقا منفصلا حول جهود إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020 ويزيد من المخاطر القانونية المحتملة لترامب فى الوقت الذى يضع فيه الأساس للترشح لفترة رئاسية جديدة.