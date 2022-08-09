محافظ كفر الشيخ يناقش التصميمات المعمارية والإنشائية لمركز التنمية الشبابية ..صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التصميمات المعمارية والإنشائية لمركز التنمية الشبابية الذي سيقام بسخا، موجهاً ببعض الملاحظات والتعديلات وسرعة الإنشاء، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نائلة طولان، المستشار الهندسى لوزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد المنعم، مدير عام المنشآت الشبابية، وطارق دعبس، الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مراكز التنمية الشبابية، هي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ليكون متنفساً رياضياً جديداً لأبناء المحافظة وإعداد جيل من الرياضيين قادرين على خوض البطولات الدولية بكل قوة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتكون المشروع من ملعبين كرة قدم نجيل صناعي، وملعبين أكريلك متعدد، ومبنيين تغيير ملابس، وحمام سباحة أولمبي، و2 بادل كورت، ومبنى إداري، ومبنى للأنشطة، ومبنى الجيم، ومبنى كافيتريات، ومحلات استثمارية، ومنطقة ألعاب أطفال.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وافق على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، مؤكداً أن إقامة هذا الصرح الرياضي يعد إضافة قوية لملاعب المحافظة فى ظل دعم القيادة السياسية للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم المتميز.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ كانت قد تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.



المبنى الاداري



جانب من الاطلاع على الرسومات



جانب من الاطلاع



مبنى الانشطة



مبنى تغيير الملابس



محافظ كفر الشيخ يراجع رسومات مركز التنمية الشبابية



مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ