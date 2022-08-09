محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1456 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ترقية 1456 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة، الذين أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الماضي، على أن يسري قرار الترقية بدءا من أول يوليو 2022م.



وينص القرار 343 لسنة 2022م على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .



