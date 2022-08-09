محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1456 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ترقية 1456 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة، الذين أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الماضي، على أن يسري قرار الترقية بدءا من أول يوليو 2022م.
وينص القرار 343 لسنة 2022م على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1456 موظفا بالديوان العام والوحدات المحليةالثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:45 م
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ترقية 1456 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة، الذين أتموا المدد البينية في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الماضي، على أن يسري قرار الترقية بدءا من أول يوليو 2022م.
الموضوعات المتعلقة
محافظ سوهاج يناقش سبل رفع معدل خدمات تنظيم الأسرةالإثنين، 08 أغسطس 2022 05:04 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "نفق العروبة" للوقوف على نسب التنفيذ.. صورالإثنين، 08 أغسطس 2022 12:24 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير "قصر ثقافة سوهاج".. صورالإثنين، 08 أغسطس 2022 12:02 م
نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء وحدة حياة كريمة بمركز طماالإثنين، 08 أغسطس 2022 11:25 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة