محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات وتكثيف حملات النظافة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا موسعا، مع الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية في عدد من الأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة لملف إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتواصل الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء ، وزيادة عدد العمالة وتقسيم العمل لورديات والعمل وفق خطة لإنهاء كل مل يشوه المظهرالحضاري، والتنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، كشرطة المرافق ورؤساء الأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على القيام بجولات ميدانية بصفة مستمرة لمتابعة مستوى النظافة بشوارع بورسعيد، فضلا عن متابعة الالتزام بالمساحات القانونية، وعدم التعدي على حرم الطرق، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات المختصة، بمواصلة العمل في إنشاء المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الإضاءة في الطرق الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع جهاز الانقاذ والطوارىء لرفع كفاءة الشوارع وتكثيف حملات النظافة والاشغالات، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين رؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمرور وكافة الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات، حيث استعرض موقف العمل في المشروعات الجارية ببورفؤاد وعلى رأسها اعمال أنشاء وتطوير محطة رفع الإسكان الاجتماعي، وتطوير طريق اللواء احمد عبد الله وأعمال رفع كفاءة خط الطرد بالأمل والعبور، وتناول المسئولون عن تنفيذ المشروعات توضيح واستعراض موقف الأعمال الموسعة بشارع 23 يوليو وشارع 23 ديسمبر .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية ببورسعيد، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى.