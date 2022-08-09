محافظ بنى سويف يستقبل وزير التموين لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بديوان عام المحافظة، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وعدد من قيادات ورؤساء الأجهزة والقطاعات بالوزارة.

هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وتشمل تفقد مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف شرق النيل، وهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع صلاح سالم، ثم افتتاح السجل التجاري المميز بمقبل، بجانب تفقد مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف، قبل التوجه لتفقد صوامع كوم أبوراضى بالواسطى.