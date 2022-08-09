محافظ المنيا يعقد اجتماعاً لتنفيذ "الموجة 20" لإزالة التعديات على أملاك الدولة

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتي ستبدأ خلال الفترة من 13 أغسطس الجاري وحتى 1 سبتمبر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثل مديرية الامن، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي كافة جهات الولاية، وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، كما شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.