محافظ المنوفية يحيل مسئولى التحصيل بمستشفى حميات تلا للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى التحصيل بمستشفى حميات تلا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك للتحقيق في واقعات تزوير مستغلين صفتهم الوظيفية بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة 19/ أ وأوراق وسجلات ذات قيمة مالية، استغلالاً غير مشروعاً بهدف الاستيلاء على المال العام ، جاء ذلك بناء علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .
تبين خلال فحص ودراسة تقرير المديرية المالية وما أسفر عنه التفتيش علي أعمال إيرادات مستشفى حميات تلا ، قيام صاحب عهدة إيصالات صحة 19 / أ بالتلاعب بدفتر الإيصالات والتغيير فيه لإثبات بيانات ومبالغ غير حقيقية محاولين إدخال الغش والتدليس علي المختصين رغم مخالفة ذلك الحقيقة ، بالإضافة إلى قيامهم بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين وعدم توريدها أو جزء منها دون الآخر ، فضلاً عن إخفاء وفقد الدفاتر المالية التي تحوي إيصالات الدفع وعدم توريد المبالغ المحصلة من المرضى بموجب تلك الدفاتر ، وكذا استخدام إيصال دفع واحد لأكثر من مريض مستحوذين بذلك علي الفروق المالية لأنفسهم وبدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات بهدف الاستيلاء علي المال العام .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة