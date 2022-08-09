محافظ القليوبية: إنشاء محطة صرف بمنطقة الشروق واستكمال محطة الصفا بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، لبحث إجراءات البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة، ومتابعة استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصناعي بمنطقة الصفا الصناعية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ومواجهة التلوث البيئي.



جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، واستشاري شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري عموم الشئون المالية والتخطيط والمتابعة والشئون الاقتصادية والمناطق الصناعية والشئون الهندسية والمكتب الفني .



واستعرض الاجتماع، إنشاء محطة الصرف الصناعي بمنطقة الشروق الصناعية ودراسة استكمال الخطوات التنفيذية والتمويل لمحطة الصرف الصحي بمنطقه الصفا الصناعية، تيسيرا على المستثمرين وتلبية لحاجة تلك المنطقة الماسة لهذه الخدمة.



وأكد "الهجان"، على أهمية المشروع حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصناعي المقرر تنفيذها بمنطقه الشروق 4000 م3/يوم وسوف تعمل تلك المحطة بنظام المعالجة الثلاثية لناتج الصرف الصناعي، وبالتالي يمكن إعادة استخدام المياه في مجالات أخرى وتلافي أي أضرار قد تنتج من صرفها بدون معالجة وبما يسهم في الحفاظ على البيئة.



وتابع المحافظ، أن تنفيذ المشروع سوف يكون على مرحلتين، الأولى سيتم تنفيذها بالخطة الاستثمارية لهيئة التنمية الصناعية 2022 / 2023 بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه، مع تنفيذ المرحلة الثانية بالخطة الاستثمارية للعام المالي اللاحق.



وجدير بالذكر أن هذا المشروع ينفذ تفعيلًا للتعاون المشترك بموجب بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.



ووجه المحافظ، خلال الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع أولا بأول .









جانب من الاجتماع



خلال الاجتماع



محافظ القليوبية يترأس الاجتماع







