اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:15 م
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محافظ الدقهلية يبحث إعداد برتوكول تعاون لإدارة وتشغيل محطة تعبئة غاز طلخا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:47 م
محافظ الدقهلية يبحث إعداد برتوكول تعاون لإدارة وتشغيل محطة تعبئة غاز طلخا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالمهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس والمهندس أحمد عبد المطلب رئيس شركة بوتاجاسكو والوفد المرافق لهما من شركات البترول، وذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين وأحمد أبو الغيط مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

 

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دراسة وإعداد بروتوكول تعاون مع المحافظة لإدارة وتشغيل محطة تعبئة غاز طلخا بمحافظة الدقهلية.

 

هذا وقد تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة من مسئولي التموين والشركات المشار إليها والشئون القانونية والمالية والإدارية بالمحافظة للإعداد الكامل لبنود البروتوكول الذى من المقرر توقيعه في هذا الشأن قريبا.

 

وأكد "مختار" على أهمية الحفاظ على العاملين الموجودين بالمحطة حالة تنفيذ البروتوكول المذكور حرصا على حقوقهم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم إيرادات الدولة بما يعود بالنفع على مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.


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