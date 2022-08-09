محافظ الإسماعيلية يناقش التصميم المُقترح للأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا؛ لمناقشة التصاميم المقترحة لإنشاء ثلاث أسواق نموذجية بمركز ومدينة القنطرة غرب، عقب اندلاع حريق بالسوق العشوائي لمدينة القنطرة غرب في السادس من يوليو 2022.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، و اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة الحماية المدنية، واستشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء و رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة عدة مقترحات لسوق الملابس النموذجي، ونموذج آخر لسوق الخضار والفاكهة، ونموذج ثالث لسوق لتجارة الجملة من قبل رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء.

وأكد " بشارة" خلال الاجتماع، أن تكون المساحات المقترحة للمحال مناسبة، مع مراعاة التهوية الجيدة و الإضاءة، وإجراءات الحماية المدنية تحسبًا لحدوث حرائق أو أزمات طارئة، وأن يتم إنشاء عدة مداخل متفرقة للسوق، و ممرات متسعة بمساحات لا تقل عن 4 أمتار.

موجهًا، أن يحتوي سوق الملابس على مقر لإدارة السوق، و آخر للحماية المدنية، و آخر لشرطة تأمين السوق، بالإضافة إلى مسطح أخضر و دورات مياه مع الأخذ في الاعتبار وجود محلات بمساحات مناسبة مضيفًا، أنه يجب إقامة السوق النموذجي على أحدث التقنيات الحديثة، و أن يحتوي على سلالم كهربائية؛ لخدمة المواطنين.

و في نهاية الاجتماع، شدد محافظ الإسماعيلية على مراعاة اشتراطات الحماية المدنية و التهوية الجيدة و الإضاءة مع دراسة إمكانية إقامة الأسواق النموذجية مغلقة و مفتوحة.