محافظ الإسماعيلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة والإنارة بمدن المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على أعمال النظافة والإنارة العامة موجهًا رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بتكثيف الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز و مدينة القنطرة شرق قامت إدارة تحسين البيئة برفع مربعات الصناديق الخاصة بالوحدة ورفع الأتربة من جوانب الأرصفة وذلك بالمنطقة الوسطى (السبع عمارات) وبالشوارع الرئيسية شارع الجيش وشارع التحرير وشارع مكتب البريد وشارع مدرسة الشهيد محمد صلاح رياض وشارع قسم الشرطة القديم بالمدينة القديمة.

كما قام قسم الكهرباء بأعمال الصيانة والإصلاح لأعمدة الإنارة والكشافات بوسط البلد بالمدينة القديمة بشارع الدستور كما قامت إدارة تحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة غرب برفع القمامة من المجاورات السكنية، وكنس الشوارع و رفع الأتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية، وبالقرى التابعة للمركز والمدينة حيث تم رفع مخلفات تقدر بـ110 أطنان.

ومن جانبٍ آخر، في قرية الشهيد خيري تم تركيب 10 أعمدة إنارة بالطريق السريع بورسعيد الإسماعيلية وفي مركز ومدينة فايد قامت الوحدة المحلية برفع نحو 110 أطنان من عموم مدينة فايد وقُرى سرابيوم و كسفريت والهويس وأبو سلطان.

كما تمت أعمال إنارة في قرية فنارة عبارة عن شد سلك إنارة عامة بطول 300 متر كذلك تم صيانة الإنارة و الكهرباء في عموم قرية الهويس وفي مركز و مدينة الإسماعيلية تم رفع المخلفات تصل لـ22 طن قمامة من الفردان غرب و طريق الصالحية و طريق المصالح الحكومية و الوحدة الصحية و الشافعيين و طريق الإسماعيلية بورسعيد منطقة ك7 غرب و كوبري تحيا مصر و منطقة مدخل الأنفاق.

كما استمرت أعمال النظافة بنطاق قرية عين غصين و توابعها برفع قمامة و مخلفات بحمولات15 طن من عزبة أبوخزيم و عزبة حيندق وعزبة أبو أمين و مجمع المدارس وحدة طب الأسرة وطريق الترعة وطريق نقطة الشرطة وعين غصين الغربية دار المناسبات والشيخة سالمة والعمارات السكنية.

كما تم تركيب 4 كشافات لِيد بالعرايشية منطقة الثلاثة كباري وصيانة 25 كشاف صوديوم و ليد من كوبري أبو عرفية حتى العريشية كما قام مركز ومدينة أبوصوير بتكثيف أعمال النظافة بمدينة أبوصوير برفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة و الطريق الرئيسي و التجمعات السكانية.

و في قرية السبع آبار الشرقية تم رفع مخلفات القمامة من منطقة السماكين و طريق فؤاد سعد الدين كما تم رفع مخلفات القمامة من مدخل قرية المنايف و توابعها كذلك قام رئيس قرية السبع آبار الغربية برفع مخلفات القمامة من أبوعياد و أبومنصور و شعيب و مساكن أبومنصور و الإيواء.

وفي نطاق حيَّ ثالث استمرت أطقم النظافة في تكثيف أعمال النظافة بجميع قطاعات و مناطق الحي حيث تم رفع جميع النقاط في القطاعات " أ، ب، ج، الشرق" خلال فترة العمل الصباحية، وتستمر متابعة جميع النقاط و رفعها أولًا بأول خلال فترة العمل المسائية مرة أخرى.