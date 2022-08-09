محافظ الإسكندرية: نحرص على دعم المناخ الاستثمارى وضخ العديد من المشروعات

الإسكندرية - جاكلين منير

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم 150 بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة، والنشاط الاستثمارى للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التى تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك بحضور أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وقال الشريف إنه فى إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار، فإننا حريصين على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 177لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدانا، تنقسم إلى 68%منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32%مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 402 مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.9 مليار دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 51435 عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات 3.9 مليار دولار خلال عام 2021.