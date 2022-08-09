محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجى

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير، كما تفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالعيادات الخارجية بالمبنى القديم ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لانشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

حيث بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الانشاء وتابع معدلات التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى الدور الرابع واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى الذي يتكون من 105 سرير (60 إقامة و 23 رعاية مركزة و22 حضانة ) ويضم أقسام الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالاضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلا عن مدرسة التمريض.

كما تابع المحافظ سير العمل بوحدة الغسل الكلوي بمبنى العيادات الخارجية الملحق بمستشفى ساحل سليم والتقى ببعض المرضى بوحدة الغسل الكلوى واطمئن على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم كما التقى بعض المواطنين من المترددين على العيادات الخارجية واستمع إلى طلباتهم معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو العمل بمبنى المستشفى الجديد وتشغيل كافة الأقسام بها تلبية لاحتياجات المواطنين ولتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجرى انشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتاً إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.

وكلف المحافظ رئيس مركز ساحل سليم بالمتابعة المستمرة والميدانية لمعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات.

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي وطالبهم بمرعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشاملة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (21)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (23)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (16)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (17)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (13)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (14)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (7)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (5)



محافظ أسيوط يتفقد مشروع انشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد (1)