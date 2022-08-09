محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة 70%

أسوان عبد الله صلاح

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 70 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.2%.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم.

وأشار إلى أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات 6702 طالب وطالبة نجح منهم 4692 طالب وطالبة ، فيما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 111 طالب وطالبة ، حضر منهم 58 طالب وطالبة ، بينما نجح منهم 50 طالب وطالبة.