محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 19 مشروعًا بقرية العباسية ضمن "حياة كريمة"

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة، وذلك لتذليل العقبات والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وأكد ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه على مدار يومين تم تفقد 11 من المشروعات الجارية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 43 ألف نسمه موزعين على 15 تابعا، بالإضافة إلى تفقد 8 مشروعات جارية بقريتى عنيبة وأبو سمبل بمركز نصر النوبة.

وأوضح ناجح مصطفى، بأنه تم المرور الميدانى على مشروع إنشاء مكتب بريد العباسبة بنسبة 100%، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة 7 قبلى الإبتدائية وهى إحدى توابع قرية العباسيه بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى ووحدة الإسعاف بالعباسية بنسبة 95%.

وأشار إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لتجفيف وسحب المياه الجوفية من قرية 7 قبلى، حيث بلغت نسبة تنفيذ مد مواسير الخطوط والشبكات بالقرية 94%، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بثلاث قرى توابع بالإضافه للقرية الرئيسية العباسية بنسبة 82 %.

وخلال الجولة الميدانية شدد فريق حياة كريمة على الإلتزام بتعلميات محافظ أسوان بضرورة وضع علامات تحذيرية فى مواقع العمل، بجانب وضع اللوحات التعريفية لكل مشروع فى مكان مناسب وظاهر للجميع ، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام مع رفع تراكمات الحفر وغيرها من المواد الإنشائية أولاً بأول لفتح الطرق وتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن تكثيف الأعمال وإنهاء كافة المشكلات الفنية من أجل رفع معدلات التنفيذ فى بعض المشروعات التى تشهد تباطئ ومنها مشروع إنشاء كوبرى قرية البصالى بنسبة 45 %، وأيضًا إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية البصالى أيضاً بنسبة 30 % ، فضلاً عن إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعباسية بنسبة 25 %.