محافظ أسوان: اجتماع تنسيقى استعدادا لمهرجان التمور أكتوبر المقبل

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، سيتم تنظيم المهرجان بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

وأشار "عطية" إلى الدعم اللامحدود من المحافظة لإقامة وإنجاح المهرجان الدولى السادس للتمور وإخراجه بالشكل المبهر والمشرف باعتباره أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكافة المنتجات، مع الدعم العلمى والابتكارى للمزارعيين، مؤكداً على أهمية التنسيق المتكامل بين كافة الجهات لتحديد المهام والمسئوليات ليعد هذا المهرجان بمثابة نقطة جذب سياحى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وخاصة فى ظل الفعاليات العديدة والمتنوعة التى سيتضمنها هذا المهرجان الحيوى والهام.

وفى نفس السياق، أوضحت غادة أبو زيد، أن هناك توجيهات مباشرة من اللواء أشرف عطية لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات ، وتكثيف حملات الدعايا بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق بين المحليات ومديرية الزراعة ومركز البحوث ، وكافة الجهات المعنية لتحفيز المزارعيين على المشاركة فى هذا المهرجان من خلال الندوات وورش العمل الإرشادية مما سيساهم فى التسويق الجيد لمنتجات التمور بأنواعها المتعددة ، مع تعريفهم بكيفية الحصول على الدعم الفنى لتعظيم المنتج ، فضلاً عن آلية ومعايير المشاركة أيضاً فى المسابقات التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان بإجمالى 9 مسابقات ، بجانب قيام الإدارات الزراعية بتسجيل بيان المشاركين.

وأشارت، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتلقى المشاركات والعينات بدءاً من الأول وحتى 26 سبتمبر لتحقيق السلامة المطلوبة للمنتجات وآلية تخزينها بشكل آمن ، وخاصة أنه سيشارك بالمهرجات المحافظات المنتجة والمصنعة ومصدرى التمور من كافة الأنحاء وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف ومنتجى المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، وكذا عارضين من الدول العربية كالسعودية والمغرب وتونس والأردن والسودان وموريتانيا ، كما ستتضمن فعاليات المهرجان إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية ومسابقات وندوات علمية وعروض فلكورية وبعض الأنشطة الثقافية ، بجانب تكريم منتجى أجود أنواع التمور المصرية.