محافظة الجيزة تضبط 2142 قضية تموينية خلال شهر

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط 2142 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 211 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 94 طنًا، عبارة عن كاتشب ومسطردة ودواجن وطحينة وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وعصائر وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 815 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 71 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص .

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 3 قضايا تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٧ طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها .

كما تم ضبط 1262 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وبيع بازيد من السعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 15 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق واعلاف وسكر ومكرونه وارز بإجمالي مضبوطات 35 طن .