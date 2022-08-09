مجلس الوزراء يطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

كما تضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسيمة تشكيل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ليكون منسق عام للمبادرة وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والبيئة والاتصالات والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد عقد اجتماعاً؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة"، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية.