متحدث النيابة الإدارية: عوضنا القاضيات المنتقلات لمجلس الدولة والنيابة العامة بتعيين 361 معاونا

كتب – أحمد عبد الهادى

عقب المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، على تعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية من السيدات بمجلس الدولة، وآلية تعويض هذا الكم من الكوادر بالنسبة للهيئة وحقيقة طرح مسابقة جديدة لسد العجز، قائلا: أنه لابد أن نذكر هنا السبب في هذا الحدث التاريخى وهو التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى طالب فيه بضرورة فتح الباب للمرأة أمام مجلس الدولة والنيابة العامة، فعندما تمت الاستجابة من هذه الهيئات القضائية ، فكانت النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هي الجهة المناسبة لتحقيق هذا التوجيه بتم تعين هؤلاء السيدات بعد عمل بعض الاختبارات الخاصة.

وأضاف المستشار محمد سمير، في تصريح لليوم السابع، أن تعويض تلك الكوادر جاء من خلال ضم دفعتين جديدتين إلى النيابة الإدارية بمجموع 361 زميل وزميلة بعد حلف اليمين أمام وزير العدل واصبحوا على درجة معاون نيابة ، لافتا إلى أن العدد الجديد هو الذى سوف يغذى جميع الأماكن الشاغلة بعد تعينات النيابة العامة ومجلس الدولة.