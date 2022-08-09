متحدث الحكومة: الوزارات بدأت تطبيق خطة مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الطاقة

إبراهيم حسان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك عدد من الوزارات بدأت منذ فترة في تطبيق خطة مجلس الوزراء لتقليل استهلاك الطاقة وترشيدها وفقا للإجراءات المطلوبة.

أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن وضع 900 ألف أسرة على البرنامج النقدي ببرامج الدعم والحماية الاجتماعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم بنهاية الشهر الجاري.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل أعباء إضافية 12.5 مليار جنيه في العديد من الجوانب سواء ببطاقات التموين والأسر المضافة مؤخرا ببرامج الدعم النقدي، لتخفيف الضغوط على المواطن المصري.

وأكمل المستشار نادر سعد: "فيما يتعلق بمشروع مثلث ماسبيرو، على من يرغب في العودة إلى المشروع متاح له، وكل أهالي المنطقة استفادوا من المشروع بعدة جوانب".