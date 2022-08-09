متحدث الإسكان: الحكومة أوفت بوعدها بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو

أحمد عبد الرحمن

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مرحلة السكن البديل، في مثلث ماسبيرو، لمن اختاروا رغبة العودة للمكان مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الحكومة أوفت بوعدها بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن الدولة عملت بقوة في 312 منطقة عشوائية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن اللاندسكيب انتهى منه 94 %، ويتم تجربة مصاعد الكهرباء، ويتم التأكيد على المرافق مرة أخرى، وتم توصيل الغاز، مردفا: "لما يرجع المواطنين يلاقوا العدادات راكبة، والتشطيب كامل سوبر لوكس".