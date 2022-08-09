ما هو منظار المعدة وما هى الأمراض التى يمكن الكشف عنها من خلاله؟

كتبت نهير عبد النبى

منظار المعدة من الاختبارات المهمة التى يلجأ لها الكثيرون لاكتشاف ومعرفة المشاكل الصحية بالمعدة وعلاجها ويمكن أن يساعد هذا الاختبار في معرفة سبب الأعراض.

وحسب ما ذكره موقع nhs يتم تمرير أنبوب طويل ورفيع ومرن به كاميرا صغيرة بداخله إلى فمك ثم إلى حلقك وصولاً إلى معدتك ويمكن أيضًا استخدام تنظير المعدة لإزالة الأنسجة للاختبار وعلاج بعض الحالات مثل قرحة المعدة.

سيعرض عليك دواء يسمى التخدير والذي يمكن أن يجعلك تشعر بالاسترخاء الشديد والنعاس، سيعرض عليك أيضًا دواء لتخدير حلقك.

وهناك بعض الأمراض المتعلقة بهذا الفحص وهى"قرحة المعدة، ارتجاع المرئ، دوالى المرئ،أورام المرئ والمعدة والاثنى عشر، النزيف، حصوات المرارة، الفتاق".



قبل إجراء المنظار يجب ان تعمل الآتى:

التوقف عن الشرب والأكل قبل أربع إلى ثماني ساعات من إجراء التنظير الداخلي للتأكد من أن معدتك فارغة لإجراء العملية.

-توقف عن تناول بعض الأدوية، سوف تحتاج إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية المسيلة للدم في الأيام السابقة للتنظير الداخلي، قد تزيد مميعات الدم من خطر النزيف إذا تم إجراء بعض الإجراءات أثناء التنظير.

-إذا كنت تعاني من حالات مزمنة ، مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، فسوف يعطيك طبيبك تعليمات محددة بخصوص أدويتك.