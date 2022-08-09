"لو ناوى تتجوز أجنبية".. 9 شروط هامة لتوثيق عقود القران بأجنبيات

يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.
1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.
2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصهما.
3- وجود شاهدين عدل و طابع أسرة.
4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً.
5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجتبية في مصر بغرض غير السياحة.
6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
9- يتم توثيق عقد الزواج من السهر العقارى.
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