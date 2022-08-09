"لوفتهانزا" تعلن عدم استخدام المجال الجوي الروسي حتى مارس 2023

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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها لن تستخدم المجال الجوي الروسي في ضوء التطورات الحالية في أوكرانيا حتى 25 مارس من العام المقبل.



وذكرت شركة الطيران، في البيان بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "لوفتهانزا لن تستخدم المجال الجوي الروسي حتى 25 مارس 2023 بسبب الوضع التنظيمي الحالي".



وأشارت الشركة إلى أنه "لهذا السبب، يجب إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا من وإلى روسيا خلال هذه الفترة"، مضيفة أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وهي في تبادل وثيق مع السلطات الوطنية والدولية.



وتابعت لوفتهانزا أنها لن تقوم برحلات من وإلى أوكرانيا؛ لأن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق حاليًا ولا يوجد تحليق في الأجواء، مؤكدة أنها تراقب الوضع باستمرار وستقرر المزيد من الرحلات في وقت لاحق.