لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتابع أعمال اختبارات القدرات بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقدت لجنة متابعة أعمال اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، حيث شهدت كلية الفنون انطلاق اختبارات القدرات في 26 يوليو الماضي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات.

كان في استقبال اللجنة الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، أنه للمرة الثانية تستقبل الكلية لجنة من الأعلى للجامعات، منذ انطلاق اختبارات القدرات، لمتابعة سير أعمالها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار المتابعة المستمرة لتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات والتأكد من تجهيز القاعات واللجان على أفضل مستوى، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة تفقدوا لجان الطلاب لإجراء امتحان القدرات، فضلًا عن الاطلاع على نظام التصحيح الإلكتروني، ومتابعة أعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وأكد عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أن الجامعة بقيادة الدكتور حمدي حسين حريصة على المتابعة الدورية لاختبارات القدرات بالكلية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، فضلاً عن تخصيص فريق من الجهاز الإداري بالكلية لمساعدة الطلاب في الرد على أية استفسارات داخل اللجنة، وسط توفير أقصى التدابير الاحترازية اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وكانت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر شهدت انطلاق اختبارات القدرات في 26 يوليو الماضي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات "قنا- أسوان- البحر الأحمر- الأقصر"، والتي يستمر إجرائها حتى يوم11 من أغسطس الجاري، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.